Sono diversi gli argomenti affrontati da Amadeus a Radio FirenzeViola. Parlando dell'Inter, il conduttore è tornato sulla batosta presa dai nerazzurri a Firenze: "A livello sportivo non è un buon periodo vista la batosta ma la Fiorentina è in gran forma e ben allenata. C'è stato un grande spirito di gruppo nell'emergenza e l'Inter ha giocato una delle partite più brutte, come con il Bologna due anni fa. Ora non ha altre possibilità se non vincere sempre se non vuole regalare lo scudetto al Napoli".