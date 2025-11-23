Sarà Hellas Verona-Parma ad aprire tra meno di un'ora la domenica di Serie A. Al Bentegodi Paolo Zanetti si affiderà ancora a Giovane, finito nel mirino dell'Inter, al fianco di Orban alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. Tandem pesante invece per gli ospiti con Cutrone e Pellegrino. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:
Serie A, le formazioni ufficiali di Verona-Parma: Giovane-Orban dal 1′
Le scelte di Zanetti e Cuesta per la gara che al Bentegodi aprirà alle 12:30 la domenica di Serie A
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipo; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Nunez, Valentini, Sarr, Slotsager, Harroui,
Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajay, Al-Musrati
Allenatore: Paolo Zanetti
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Lovik, Sorensen;
Cutrone, Pellegrino
A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Begic,
Oristanio, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde
Allenatore: Carlos Cuesta
Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)
Assistenti: GamaliMokhtar (Sez. AIA di Lecco), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)
