FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, le formazioni ufficiali di Verona-Parma: Giovane-Orban dal 1′

serie a

Serie A, le formazioni ufficiali di Verona-Parma: Giovane-Orban dal 1′

Serie A, le formazioni ufficiali di Verona-Parma: Giovane-Orban dal 1′ - immagine 1
Le scelte di Zanetti e Cuesta per la gara che al Bentegodi aprirà alle 12:30 la domenica di Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Sarà Hellas Verona-Parma ad aprire tra meno di un'ora la domenica di Serie A. Al Bentegodi Paolo Zanetti si affiderà ancora a Giovane, finito nel mirino dell'Inter, al fianco di Orban alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. Tandem pesante invece per gli ospiti con Cutrone e Pellegrino. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:

Serie A, le formazioni ufficiali di Verona-Parma: Giovane-Orban dal 1′- immagine 2
Getty Images

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipo; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Nunez, Valentini, Sarr, Slotsager, Harroui,

Ebosse, Mosquera, Niasse, Fallou, Ajay, Al-Musrati

Allenatore: Paolo Zanetti

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Lovik, Sorensen;

Cutrone, Pellegrino

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Valeri, Ondrejka, Begic,

Oristanio, Hernani, Ordonez, Cremaschi, Djuric, Trabucchi, Conde

Allenatore: Carlos Cuesta

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)

Assistenti: GamaliMokhtar (Sez. AIA di Lecco), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)

Leggi anche
Serie A, il Napoli torna a vincere: 3-1 all’Atalanta, doppietta di Neres
Serie A, Fiorentina-Juventus 1-1: un punto a testa, Mandragora risponde a Kostic

© RIPRODUZIONE RISERVATA