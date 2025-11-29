Terminate le due gare del sabato alle 15 della tredicesima giornata di Serie A. Il Genoa batte 2-1 il Verona e sale a quota 11 punti, mentre gli scaligeri rimangono in fondo alla classifica, ancora senza vittorie. Quarto risultato utile consecutivo per i rossolu, il terzo da quando c'è De Rossi in panchina. Gialloblu in vantaggio al 21' con Belghali, i padroni di casa ribaltano il risultato con Colombo allo scadere del primo tempo e con Thorsby nella ripresa.
Serie A, Genoa-Verona 2-1: funziona la cura De Rossi. Parma-Udinese 0-2
Quarto risultato utile consecutivo per i rossoblu, il terzo con l'ex centrocampista della Roma in panchina
Successo esterno per l'Udinese, che si impone sul campo del Parma: o-2 il risultato finale, con gol di Zaniolo dopo 11 minuti e raddoppio di Davis al 65' su calcio di rigore (fallo da ultimo uomo di Troilo).
