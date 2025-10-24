Il programma dell'ottava giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra il Milan capolista e il neopromosso Pisa. I rossoneri scendono in campo con il ritrovato Leao al fianco di Gimenez in attacco, tra i toscani c'è Akinsanmiro, giovane centrocampista arrivato in estate in prestito dall'Inter. Calcio di inizio alle ore 20:45.
Il programma dell'ottava giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra i rossoneri e i neopromossi nerazzurri
Le formazioni ufficiali:
Milan (3-5-2): Maignan; de Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao.
Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Toure, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister.
