Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Pisa: c’è Leao al fianco di Gimenez

Il programma dell'ottava giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra i rossoneri e i neopromossi nerazzurri
Il programma dell'ottava giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra il Milan capolista e il neopromosso Pisa. I rossoneri scendono in campo con il ritrovato Leao al fianco di Gimenez in attacco, tra i toscani c'è Akinsanmiro, giovane centrocampista arrivato in estate in prestito dall'Inter. Calcio di inizio alle ore 20:45.

Le formazioni ufficiali:

Milan (3-5-2): Maignan; de Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao.

Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Toure, Akinsanmiro, Aebischer, Tramoni, Bonfanti; Nzola, Meister.

