La Lega Calcio ha ufficializzato, con largo preavviso, le date di inizio e fine del prossimo campionato, 2026-2027

La Lega Calcio ha ufficializzato, con largo preavviso, le date di inizio e fine del prossimo campionato, 2026-2027.

Il primo weekend di partite della prossima serie è quello del 22-23 agosto 2026. A deciderlo è stato il Consiglio della Lega Serie A che si è riunito oggi.

Il prossimo campionato partirà quindi nel penultimo weekend di agosto e terminerà il 30 maggio 2027. Oggi, poi, sono state definite date e orari delle semifinali e finali di Supercoppa Italia 2025-2026, che vede l'Inter ai nastri di partenza.