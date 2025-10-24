FC Inter 1908
Serie A 2026-2027, definite le date di inizio e fine del prossimo campionato

La Lega Calcio ha ufficializzato, con largo preavviso, le date di inizio e fine del prossimo campionato, 2026-2027
Il primo weekend di partite della prossima serie è quello del 22-23 agosto 2026. A deciderlo è stato il Consiglio della Lega Serie A che si è riunito oggi.

Il prossimo campionato partirà quindi nel penultimo weekend di agosto e terminerà il 30 maggio 2027. Oggi, poi, sono state definite date e orari delle semifinali e finali di Supercoppa Italia 2025-2026, che vede l'Inter ai nastri di partenza.

