Inciampa il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0 questo pomeriggio al Maradona contro il Como di Cesc Fabregas. Gara con poche occasioni, soprattutto per i campioni d'Italia, nonostante il recupero di Hojlund nel reparto avanzato. A recriminare maggiormente sono infatti gli ospiti. Soprattutto per un rigore parato da Milinkovic Savic a Morata, bravo a procurarselo, ma non altrettanto nella trasformazione.

Il Napoli in questo momento è primo in classifica in solitaria, ma con una partita in più. L'Inter domani a Verona può portarsi a un punto in caso di vittoria nel lunch match della domenica. A sera poi Milan e Roma, nello scontro diretto di San Siro, avranno la possibilità di sfruttare anche loro il mezzo passo falso della squadra di Conte.