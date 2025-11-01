FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, Napoli-Como 0-0: si ferma la squadra di Conte anche graziata da Morata

serie a

Serie A, Napoli-Como 0-0: si ferma la squadra di Conte anche graziata da Morata

Serie A, Napoli-Como 0-0: si ferma la squadra di Conte anche graziata da Morata - immagine 1
Reti inviolate nel match del pomeriggio al Maradona: domani gli azzurri rischiano di perdere la vetta
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Inciampa il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri non sono andati oltre lo 0-0 questo pomeriggio al Maradona contro il Como di Cesc Fabregas. Gara con poche occasioni, soprattutto per i campioni d'Italia, nonostante il recupero di Hojlund nel reparto avanzato. A recriminare maggiormente sono infatti gli ospiti. Soprattutto per un rigore parato da Milinkovic Savic a Morata, bravo a procurarselo, ma non altrettanto nella trasformazione.

Serie A, Napoli-Como 0-0: si ferma la squadra di Conte anche graziata da Morata- immagine 2

Il Napoli in questo momento è primo in classifica in solitaria, ma con una partita in più. L'Inter domani a Verona può portarsi a un punto in caso di vittoria nel lunch match della domenica. A sera poi Milan e Roma, nello scontro diretto di San Siro, avranno la possibilità di sfruttare anche loro il mezzo passo falso della squadra di Conte.

Leggi anche
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cremonese-Juventus
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Como: Hojlund e Rrahmani dal 1′

© RIPRODUZIONE RISERVATA