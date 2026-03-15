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Romagnoli non recupera, Lazio senza il difensore contro il Milan

Romagnoli non recupera, Lazio senza il difensore contro il Milan - immagine 1
La Lazio, nella sfida contro il Milan di stasera all'Olimpico, dovrà rinunciare anche ad Alessio Romagnoli
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

La Lazio, nella sfida contro il Milan di stasera all'Olimpico, dovrà rinunciare anche ad Alessio Romagnoli.

Romagnoli non recupera, Lazio senza il difensore contro il Milan- immagine 2
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Il difensore, che aveva lasciato il campo all'intervallo della sfida contro il Sassuolo, non è riuscito a recuperare al 100% dal problema al polpaccio; da qui la decisione del tecnico Maurizio Sarri di non includerlo nell'elenco dei convocati per la sfida con i rossoneri.

Romagnoli non recupera, Lazio senza il difensore contro il Milan- immagine 3
Getty

Romagnoli, quindi, va ad aggiungersi all'elenco degli indisponibili con Provedel, Cataldi, Rovella e Basic lasciando, ancora una volta in questa stagione, la Lazio in emergenza.

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