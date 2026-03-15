Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Roma: El Shaarawy torna titolare

Alle 18 al Sinigaglia il Como e la Roma si sfidano in una partita fondamentale in ottica Champions League: le formazioni

Alle 18 al Sinigaglia il Como e la Roma si sfidano in una partita fondamentale in ottica Champions League. Entrambe le squadre, infatti, sono quinte in classifica a 51 punti, a -2 dalla Juventus attualmente quarta.

Chi vincerà tra Como e Roma si prenderà il quarto posto in solitaria, in caso di pareggio entrambe sarebbero a -1 dai bianconeri. Ecco le scelte di formazione di Fabrages e Gasperini per Como-Roma.