Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Como-Roma: El Shaarawy torna titolare

Alle 18 al Sinigaglia il Como e la Roma si sfidano in una partita fondamentale in ottica Champions League. Entrambe le squadre, infatti, sono quinte in classifica a 51 punti, a -2 dalla Juventus attualmente quarta.
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Chi vincerà tra Como e Roma si prenderà il quarto posto in solitaria, in caso di pareggio entrambe sarebbero a -1 dai bianconeri. Ecco le scelte di formazione di Fabrages e Gasperini per Como-Roma.
FORMAZIONI COMO-ROMA—
COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Smolcic, Sergi Roberto, Da Cunha, Alex Valle; Nico Paz, Caqueret; Baturina. Allenatore: Cesc Fabregas
A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Cavalina, Goldaniga, Morata, Douvikas, Lahdo, J.Rodriguez, Alberto Moreno, Kühn, Perrone, Vojvoda, Diao, Van Der Brempt.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini
A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Robinio Vaz, Zaragoza
Arbitro: Massa. Assistenti: Meli-Alassio. IV Uomo: Sozza Var: Fabbri Avar: Gariglio.
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