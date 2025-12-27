FC Inter 1908
Serie A, Udinese-Lazio 1-1: Davis a tempo quasi scaduto risponde a Vecino

Vittoria sfumata all'ultimo per i biancocelesti, che si erano portati in vantaggio con l'ex Inter a 10 minuti dal termine
Termina con un pareggio per 1-1 la sfida tra Udinese e Lazio. Una partita che si accende nel finale. I biancocelesti si portano in vantaggio a 10 minuti dal termine con Vecino: l'ex nerazzurro sorprende Padelli, suo compagno di squadra a Milano, con un tiro da fuori. La vittoria per la formazione di Sarri sfuma in pieno recupero, con Davis che evita il ko ai friulani.

