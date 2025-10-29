Tra le gare in programma alle 18:30 della nona giornata di Serie A c'è anche Roma-Parma. I giallorossi, che con una vittoria aggancerebbero il Napoli in testa alla classifica, scendono in campo con il tridente Dybala-Soule-Ferguson. I ducali non rinunciano a Pellegrino in attacco.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Roma-Parma: Dybala e Soule con Ferguson
Il programma della nona giornata di Serie A presenta la sfida tra i giallorossi di Gasperini e i ducali di Cuesta
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Dybala, Soule; Ferguson.
Parma (3-5-2): Suzuki; Del Prato, Circati, Valenti; Ordonez, Sorensen, Estevez, Bernabe, Britschgi; Pellegrino, Cutrone.
