Serie A, Sassuolo-Cremonese 1-0: decide un gol dopo appena 3′

Sassuolo-Cremonese si è decisa dopo appena tre minuti. Il gol di Fadera, bravo ad approfittare di una respinta di Audero su Laurienté, ha sbloccato l'incontro al Mapei Stadium ed è risultato poi decisivo al triplice fischio. Il risultato in bilico ha spinto la Cremonese a crederci fino all'ultimo respiro e allo stesso tempo ha costretto il Sassuolo a spingere col piede sull'acceleratore.