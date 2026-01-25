FC Inter 1908
Serie A, Sassuolo-Cremonese 1-0: decide un gol dopo appena 3′

Serie A, Sassuolo-Cremonese 1-0: decide un gol dopo appena 3′

Il risultato della gara che alle 12:30 ha aperto la domenica di Serie A vinta dalla squadra di Grosso
Daniele Vitiello
Sassuolo-Cremonese si è decisa dopo appena tre minuti. Il gol di Fadera, bravo ad approfittare di una respinta di Audero su Laurienté, ha sbloccato l'incontro al Mapei Stadium ed è risultato poi decisivo al triplice fischio. Il risultato in bilico ha spinto la Cremonese a crederci fino all'ultimo respiro e allo stesso tempo ha costretto il Sassuolo a spingere col piede sull'acceleratore.

L'occasione più nitida è toccata a Pierini, che però ha centrato la traversa in pieno recupero. La squadra di Grosso al momento è decima in classifica. Ora toccherà attendere gli impegni delle altre. Lo stesso farà anche la Cremonese, al momento ferma a +6 sulla zona retrocessione.

