Continua la risalita del Genoa, che vince anche sul campo dell'Udinese e ottiene il secondo successo consecutivo e il quinto risultato utile di fila. 1-2 il risultato finale: apre le marcature Malinovskyi al 34' su calcio di rigore, pareggio dei friulani al 65' con Piotrowski. Nel finale ci pensa Norton Cuffy a segnare il gol decisivo per la formazione di De Rossi, ancora imbattuto in campionato da tecnico del Grifone.
Serie A, Udinese-Genoa 1-2: seconda vittoria consecutiva per De Rossi, decide Norton-Cuffy
Serie A, Udinese-Genoa 1-2: seconda vittoria consecutiva per De Rossi, decide Norton-Cuffy
Continua la risalita dei rossoblu, al quinto risultato utile di fila: ai friulani non basta il gol di Piotrowski
