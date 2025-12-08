FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Milan: c’è Asllani, fuori Pulisic

Alle 20.45 la 14a giornata di Serie A si chiude con Torino-Milan, l'ultimo posticipo di oggi: ecco le formazioni ufficiali
Alle 20.45 la 14a giornata di Serie A si chiude con Torino-Milan, l'ultimo posticipo di oggi: sono uscite le formazioni ufficiali. Nei rossoneri ci sono Nkunku e Leao in attacco, Loftus-Cheek a centrocampo. Pulisic alla fine è in panchina dopo la febbre delle scorse ore. Nel Torino Zapata fa coppia con Adams, c'è Anjorin e non Casadei a centrocampo.

TORINO - Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Lazaro; Vlasic; Zapata, Adams.

MILAN - Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

