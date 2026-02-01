CorSera – Petardo, tifoso Inter ha perso alcune dita: picchiato dagli altri. Sarà arrestato

FC Inter 1908
serie a

L'Inter ora rischia una multa fino a 50mila euro ma anche la squalifica della Curva a San Siro: gli aggiornamenti
Matteo Pifferi Redattore 

Arrivano aggiornamenti sull'episodio del petardo scoppiato nei pressi di Emil Audero in Cremonese-Inter. Li riporta il Corriere della Sera:

"Il regolamento di conti in curva comunque va in scena subito, perché il responsabile, un cane sciolto, pasticcia con un altro petardo che gli esplode in mano, perde due-tre dita e prima di essere portato in ospedale (in attesa dell’arresto) viene aggredito dai suoi compagni di tifo".

L'Inter ora rischia una multa fino a 50mila euro ma anche la squalifica della Curva a San Siro e la prossima sfida è proprio Inter-Juventus. Il 3-0 a tavolino, invece, non è un'ipotesi contemplata, perché scatterebbe solo in caso di sospensione della partita per il rischio sicurezza ma altri petardi non sono stati lanciati.

L’episodio, avvenuto davanti al presidente di Lega Ezio Simonelli, non resterà senza conseguenze: l’Inter rischia una multa fino a 50mila euro, ma anche la squalifica della curva a San Siro. E la prossima partita in casa sarà contro la Juve. Il 3-0 a tavolino sarebbe stata un’ipotesi solo nel caso di sospensione della partita per il rischio sicurezza.

