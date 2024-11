Serie A, il 14 novembre Assemblea sui temi federali

Le riforme proposte da Gravina, e approvate, non sono quelle che prevedeva la Lega Calcio. I club del massimo campionato si confronteranno in merito

Dopo l'Assemblea Federale nei giorni scorsi che di fatto ha approvato a larga maggioranza le proposte di Gravina sulle riforme allo Statuto, la Serie A, che ha votato a sfavore delle riforme così come intese dal presidente, Lorenzo Casini,numero uno della Lega Calcio, ha parlato di una nuova assemblea dei club di Serie A sottolineando: «Alla fine l'obiettivo era ripristinare l'equilibrio del peso che la Lega Serie A ha sui temi federali. La Serie A avrà un consigliere in più e avrà un diritto di veto che prima non aveva, ma avremmo preferito anche un diritto di proposta senza veto. I club non hanno votato a favore di questa proposta, c'è stata compattezza nel non votare a favore».