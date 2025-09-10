FC Inter 1908
Il giocatore è rimasto al Como dopo varie voci su un suo possibile addio con una grossa offerta del Tottenham pronta per lui ed è il miglior under23 delle prime due giornate di campionato
Eva A. Provenzano
Il premio Rising Star Of The Month di agosto è stato assegnato dalla Serie A al calciatore del Como Nico Paz. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Como-Genoa, in programma lunedì 15 settembre 2025 alle 20.45 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como.

Serie A, il premio Rising Star Of The Month a Nico Paz- immagine 2
Getty

"Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali. E poi anche le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione", spiega la Lega Calcio. Per il calcolo finale sono state considerate le prime due giornate del campionato.

Serie A, il premio Rising Star Of The Month a Nico Paz- immagine 3

«A partire da questa stagione, accanto ai riconoscimenti al miglior calciatore e miglior allenatore del mese, abbiamo deciso di premiare anche i migliori talenti del nostro campionatoÈ fondamentale infatti che la Serie A individui e valorizzi il talento potenziale dei migliori giovani che stanno compiendo un processo definitivo di maturazione nel nostro campionato. Siamo lieti che il primo calciatore a conquistare questo premio sia Nico Paz, già vincitore del titolo di miglior giovane al termine della scorsa stagione e oggi simbolo di giocatore tecnico, capace di saltare l`uomo creando la superiorità numerica, di fornire assist o passaggi con il contagiri. Il fantasista della nazionale argentina incarna perfettamente lo spirito di questo premio, deliziando non solo i tifosi del Como, ma tutti gli amanti del bel gioco con giocate di altissimo livello che mettono in luce la sua classe cristallina e la sua visione di gioco», ha spiegato in merito l'ad della Lega, De Siervo.

(Fonte: Lega Calcio)

