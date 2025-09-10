Serie A, il premio Rising Star Of The Month a Nico Paz

"Il vincitore del trofeo, riservato ai calciatori Under 23 (nati a partire dal 1 gennaio 2003), è stato selezionato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali. E poi anche le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione", spiega la Lega Calcio. Per il calcolo finale sono state considerate le prime due giornate del campionato.

«A partire da questa stagione, accanto ai riconoscimenti al miglior calciatore e miglior allenatore del mese, abbiamo deciso di premiare anche i migliori talenti del nostro campionato. È fondamentale infatti che la Serie A individui e valorizzi il talento potenziale dei migliori giovani che stanno compiendo un processo definitivo di maturazione nel nostro campionato. Siamo lieti che il primo calciatore a conquistare questo premio sia Nico Paz, già vincitore del titolo di miglior giovane al termine della scorsa stagione e oggi simbolo di giocatore tecnico, capace di saltare l`uomo creando la superiorità numerica, di fornire assist o passaggi con il contagiri. Il fantasista della nazionale argentina incarna perfettamente lo spirito di questo premio, deliziando non solo i tifosi del Como, ma tutti gli amanti del bel gioco con giocate di altissimo livello che mettono in luce la sua classe cristallina e la sua visione di gioco», ha spiegato in merito l'ad della Lega, De Siervo.