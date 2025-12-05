"La mia favorita per lo scudetto resta l'Inter", sostiene Stefano De Grandis che poi spiega anche il perché

Matteo Pifferi Redattore 5 dicembre - 21:15

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così della lotta scudetto:

"La mia favorita per lo scudetto resta l'Inter. Perché? Perché le sconfitte le fanno tutti, quelle dell'Inter sono arrivate però in partite che l'Inter ha dominato, non c'è stata mai l'Inter che è stata messa sotto dalle avversarie.

Col Milan non ha subito altre azioni oltre al gol, ha perso con la Juve, ha subito in qualche occasione ma aveva la partita in mano e il pallino del gioco, poi ha perso dall'Atletico. Ci sono cali di tensione però con l'Atletico ha perso quando aveva la partita in mano, non è che l'avesse mollata.

Deve ancora migliorare ma se lo spessore delle squadre resterà quello che abbiamo visto finora, l'Inter non solo vincerà il campionato, ma vincerà di 5-6 punti. Poi se il Napoli farà il campionato dell'anno scorso in cui ha approfittato degli autogol dell'Inter, allora ci potrà essere partita. Penso sarà un duello Inter-Napoli con l'Inter che ha qualcosa in più"