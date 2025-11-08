FC Inter 1908
Lazio, i convocati di Sarri per l’Inter: sei assenti, la decisione finale su Romagnoli

Lazio, i convocati di Sarri per l’Inter: sei assenti, la decisione finale su Romagnoli - immagine 1
Sono 21 i convocati di Maurizio Sarri per Inter-Lazio: tante assenze per i biancocelesti che partono per Milano senza tre titolari
La Lazio ha annunciato i 21 convocati di Maurizio Sarri per la sfida di domani sera contro l'Inter.

Tanti indisponibili per Sarri perché non sono stati convocati Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos, Cancellieri e Nuno Tavares.

Convocato, invece, Alessio Romagnoli, la cui presenza dal 1' però resta in dubbio. Nel caso, in difesa pronto Provstgaard.

Ecco i convocati di Maurizio Sarri.

PORTIERI: Mandas, Furlanetto, Provedel

DIFENSORI: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic

CENTROCAMPISTI: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi

ATTACCANTI: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia

