La Lazio ha annunciato i 21 convocati di Maurizio Sarri per la sfida di domani sera contro l'Inter.
Lazio, i convocati di Sarri per l’Inter: sei assenti, la decisione finale su Romagnoli
Sono 21 i convocati di Maurizio Sarri per Inter-Lazio: tante assenze per i biancocelesti che partono per Milano senza tre titolari
Tanti indisponibili per Sarri perché non sono stati convocati Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos, Cancellieri e Nuno Tavares.
Convocato, invece, Alessio Romagnoli, la cui presenza dal 1' però resta in dubbio. Nel caso, in difesa pronto Provstgaard.
Ecco i convocati di Maurizio Sarri.
PORTIERI: Mandas, Furlanetto, Provedel
DIFENSORI: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic
CENTROCAMPISTI: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi
ATTACCANTI: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia
