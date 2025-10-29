FC Inter 1908
Dopo l'esonero di Tudor, il club bianconero ha scelto di puntare sull'ex ct della Nazionale italiana. 
Andrea Della Sala Redattore 

Luciano Spalletti sarà il prossimo allenatore della Juventus. Dopo l'esonero di Tudor, il club bianconero ha scelto di puntare sull'ex ct della Nazionale italiana.

"Luciano Spalletti ha accettato di diventare il nuovo allenatore della Juventus, accordo raggiunto. Accordo verbale fino a giugno 2026 con opzione di prolungamento in base al raggiungimento di un posto in Champions League in questa stagione. Passaggi formali/contratti in fase di verifica da parte degli avvocati prima della firma di tutti i documenti", riporta Fabrizio Romano.

