SM – Nico Paz, no del Como addirittura a 70 milioni offerti dal Tottenham

Il calciatore argentino seguito anche dall'Inter mesi fa è legato a doppia mandata dall'accordo tra i lariani e il Real Madrid
Daniele Vitiello
La prestazione di ieri pomeriggio è solo una conferma delle notevoli qualità di Nico Paz. L'argentino ha già fatto ampio sfoggio del potenziale di cui dispone, tanto da attirare su di sé le avances non soltanto di club italiani, ma di gran parte d'Europa. L'ultima indiscrezione sul suo conto rimbalza anche dal TG di Sport Mediaset:

"Tutti vogliono Nico Paz: il Tottenham in queste ore è arrivato a offrire 70 milioni. No, muro dei lariani. Il Real Madrid può ricomprarlo a 9 milioni la prossima estate e per 10 milioni nel 2027, con percentuale sulla rivendita per il Como".

