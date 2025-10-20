FC Inter 1908
Tacchinardi: "L'Inter a Roma ha vinto con fortuna, a Torino presuntuosa. Lì Chivu per me…"

Negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri con la Roma
Negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri all'Olimpico contro la Roma:

"Io ero a vedere Juventus-Inter e quella sconfitta secondo me è stata fondamentale. Chivu, che è stato un grande campione, sa come si vince e sa come si perde e dopo quella partita avrà toccato i suoi giocatori nell'orgoglio".

"A Torino ha perso con presunzione, ma dopo secondo me Chivu ha attaccato qualche giocatore. Il fallo di Bastoni in occasione del calcio di punizione è di presunzione. Con la Roma ha vinto anche con molta fortuna".

(Fonte: Pressing - Mediaset)

