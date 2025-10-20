Negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così dell'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri all'Olimpico contro la Roma:
"Io ero a vedere Juventus-Inter e quella sconfitta secondo me è stata fondamentale. Chivu, che è stato un grande campione, sa come si vince e sa come si perde e dopo quella partita avrà toccato i suoi giocatori nell'orgoglio".
"A Torino ha perso con presunzione, ma dopo secondo me Chivu ha attaccato qualche giocatore. Il fallo di Bastoni in occasione del calcio di punizione è di presunzione. Con la Roma ha vinto anche con molta fortuna".
(Fonte: Pressing - Mediaset)
