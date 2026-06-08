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CdS – Dove giocherà Acerbi? Due squadre di Serie A su di lui
Francesco Acerbi pensa già alla prossima avventura. Quella con l'Inter è ormai terminata, considerando che il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà rinnovato. Da dove ripartirà il difensore? Prova ad anticiparlo il Corriere dello Sport di oggi:
"A 38 anni Acerbi non ha nessuna intenzione di fermarsi. Una delle ipotesi era quella di raggiungere Inzaghi all’Al Hilal ma, come a gennaio, sta perdendo consistenza. Più probabile che il difensore continui in Italia e ancora in Serie A. La squadra che si è mossa con maggiore concretezza è il neopromosso Monza, alla caccia di un centrale di esperienza per inseguire la salvezza. A quanto sembra, i brianzoli avrebbero già avviato i primi sondaggi con i rappresentanti di Acerbi. Attenzione, però, perché non manca la concorrenza. All’ormai ex interista, infatti, sta facendo un pensierino pure il Genoa, dove sarebbe pronto ad accoglierlo De Rossi".
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