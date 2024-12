Gol di Pinamonti, che raggiunge quota 5 reti in campionato, e autorete di Giannetti sul tentativo di Zanoli

Terza vittoria in campionato, la prima con Vieira, per il Genoa che vince 2-0 contro l'Udinese e aggancia il Cagliari a 14 punti in classifica, a +3 dalla zona retrocessione.