Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è tornato in conferenza stampa oggi alla vigilia della sfida col Verona. Il tecnico tedesco è tornato anche sulla sfida con i nerazzurri di Chivu dello scorso turno di campionato. Qui le sue considerazioni oggi:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Udinese, Runjaic: “Preso un solo gol dall’Inter che ne ha fatti sei al Pisa ma…”
serie a
Udinese, Runjaic: “Preso un solo gol dall’Inter che ne ha fatti sei al Pisa ma…”
Il pensiero dell'allenatore dell'Udinese prima del prossimo impegno di campionato tornando anche a quello con l'Inter
"Adesso c'è il Verona e dobbiamo fare meglio rispetto a quanto visto nel primo tempo contro l'Inter. Abbiamo lavorato su un paio di elementi, il Verona è avversario scomodo, non bisogna sottovalutarlo.
Ci aspettiamo di avere più possesso palla rispetto alla gara contro l'Inter, dovremo quindi gestire meglio la palla, mantenendo l'equilibrio nelle due fasi, che è fondamentale. Abbiamo giocato contro Inter e Como, contro il Como abbiamo subito poche chiare occasioni da gol, potremmo essere contenti anche di aver subito solo un gol contro l'Inter che ne ha fatti sei al Pisa. Sarebbe sbagliato però pensare così".
© RIPRODUZIONE RISERVATA