Udinese, Runjaic: “Preso un solo gol dall’Inter che ne ha fatti sei al Pisa ma…”

Il pensiero dell'allenatore dell'Udinese prima del prossimo impegno di campionato tornando anche a quello con l'Inter
Daniele Vitiello
Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, è tornato in conferenza stampa oggi alla vigilia della sfida col Verona. Il tecnico tedesco è tornato anche sulla sfida con i nerazzurri di Chivu dello scorso turno di campionato. Qui le sue considerazioni oggi:

"Adesso c'è il Verona e dobbiamo fare meglio rispetto a quanto visto nel primo tempo contro l'Inter. Abbiamo lavorato su un paio di elementi, il Verona è avversario scomodo, non bisogna sottovalutarlo.

Ci aspettiamo di avere più possesso palla rispetto alla gara contro l'Inter, dovremo quindi gestire meglio la palla, mantenendo l'equilibrio nelle due fasi, che è fondamentale. Abbiamo giocato contro Inter e Como, contro il Como abbiamo subito poche chiare occasioni da gol, potremmo essere contenti anche di aver subito solo un gol contro l'Inter che ne ha fatti sei al Pisa. Sarebbe sbagliato però pensare così".

