"Adesso c'è il Verona e dobbiamo fare meglio rispetto a quanto visto nel primo tempo contro l'Inter. Abbiamo lavorato su un paio di elementi, il Verona è avversario scomodo, non bisogna sottovalutarlo.

Ci aspettiamo di avere più possesso palla rispetto alla gara contro l'Inter, dovremo quindi gestire meglio la palla, mantenendo l'equilibrio nelle due fasi, che è fondamentale. Abbiamo giocato contro Inter e Como, contro il Como abbiamo subito poche chiare occasioni da gol, potremmo essere contenti anche di aver subito solo un gol contro l'Inter che ne ha fatti sei al Pisa. Sarebbe sbagliato però pensare così".