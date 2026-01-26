L'Udinese batte 3-1 contro il Verona e sale in classifica arrivando in nona posizione a quota 29, al pari della Lazio

Il gol di Atta al 23' apre le danze ma il vantaggio friulano dura solo 3' perché Orban trova il pari. Al 58' ci pensa Zanoli, con un esterno destro a giro, riporta avanti la squadra di Runjaic. Al 67' arriva il tris di Davis su assist di Atta.

L'Udinese vince la sua ottava partita in campionato e arriva a 29 punti, gli stessi della Lazio e a -1 dal Bologna ottavo. Sconfitta numero 12 per il Verona, attualmente ultimo in classifica al pari del Pisa.