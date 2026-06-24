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fcinter1908 serie a UFFICIALE – Date e orari delle prime 5 giornate di Serie A 26/27: ecco quando gioca l’Inter

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UFFICIALE – Date e orari delle prime 5 giornate di Serie A 26/27: ecco quando gioca l’Inter

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Lega Serie A ha comunicato il calendario con date e orari delle prime cinque giornate del campionato 2026/2027: quando gioca l'Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

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Lega Serie A ha comunicato il calendario con date e orari delle prime cinque giornate del campionato 2026/2027. Con anticipi e posticipi si definisce dunque il cammino dell'Inter in Serie A: i campioni d'Italia debutteranno a San Siro sabato 22 agosto alle 18:30 contro il Monza.

Chivu Inter
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Nella seconda giornata la trasferta a Cagliari, domenica 30 agosto alle 20:45, poi il big match con il Napoli in programma a San Siro sabato 5 settembre alle 18:00. Nella quarta giornata altra partita casalinga, contro l'Udinese, lunedì 14 alle 20:45. L'Inter chiuderà la prima fase del campionato con la trasferta con la Roma, sabato 19 settembre alle 18:00, prima della sosta per le nazionali.

Dopo la sfida dell'Olimpico, il campionato si fermerà per la prima e lunga sosta per gli impegni delle nazionali: non si giocherà nei weekend del 26-27 settembre e del 3-4 ottobre, con l'Inter che tornerà in campo nel weekend del 10-11 ottobre contro il Parma.

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1ª giornata

sabato 22 agosto, ore 18:30

INTER- Monza

2ª giornata

domenica 30 agosto, ore 20:45

Cagliari-INTER

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3ª giornata

sabato 5 settembre, ore 18:00

INTER-Napoli

4ª giornata

lunedì 14 settembre, ore 20:45

INTER-Udinese

5ª giornata

sabato 19 settembre, ore 18:00

Roma-INTER

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