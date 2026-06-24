Lega Serie A ha comunicato il calendario con date e orari delle prime cinque giornate del campionato 2026/2027: quando gioca l'Inter

Lega Serie A ha comunicato il calendario con date e orari delle prime cinque giornate del campionato 2026/2027. Con anticipi e posticipi si definisce dunque il cammino dell'Inter in Serie A: i campioni d'Italia debutteranno a San Siro sabato 22 agosto alle 18:30 contro il Monza.