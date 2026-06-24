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serie a
UFFICIALE – Date e orari delle prime 5 giornate di Serie A 26/27: ecco quando gioca l’Inter
Lega Serie A ha comunicato il calendario con date e orari delle prime cinque giornate del campionato 2026/2027. Con anticipi e posticipi si definisce dunque il cammino dell'Inter in Serie A: i campioni d'Italia debutteranno a San Siro sabato 22 agosto alle 18:30 contro il Monza.
Nella seconda giornata la trasferta a Cagliari, domenica 30 agosto alle 20:45, poi il big match con il Napoli in programma a San Siro sabato 5 settembre alle 18:00. Nella quarta giornata altra partita casalinga, contro l'Udinese, lunedì 14 alle 20:45. L'Inter chiuderà la prima fase del campionato con la trasferta con la Roma, sabato 19 settembre alle 18:00, prima della sosta per le nazionali.
Dopo la sfida dell'Olimpico, il campionato si fermerà per la prima e lunga sosta per gli impegni delle nazionali: non si giocherà nei weekend del 26-27 settembre e del 3-4 ottobre, con l'Inter che tornerà in campo nel weekend del 10-11 ottobre contro il Parma.
1ª giornata
sabato 22 agosto, ore 18:30
INTER- Monza
2ª giornata
domenica 30 agosto, ore 20:45
Cagliari-INTER
3ª giornata
sabato 5 settembre, ore 18:00
INTER-Napoli
4ª giornata
lunedì 14 settembre, ore 20:45
INTER-Udinese
5ª giornata
sabato 19 settembre, ore 18:00
Roma-INTER
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