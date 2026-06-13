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UFFICIALE – AIA, l’ex arbitro Messina è il nuovo Direttore Tecnico

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Il Comitato Nazionale dell'AIA ha individuato in Domenico Messina il nuovo Direttore Tecnico: il comunicato
Matteo Pifferi Redattore 

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Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla recente riforma associativa e in attuazione dell’art. 10-bis del Regolamento Associativo, ha individuato in Domenico Messina il nuovo Direttore Tecnico dell’AIA.

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Tale attività si inserisce nel percorso di rinnovamento organizzativo dell’Associazione e consentirà di garantire il tempestivo avvio delle attività attribuite alla nuova figura tecnica a partire dal 1° luglio 2026. L’individuazione di Domenico Messina è avvenuta con grande senso di responsabilità, nella consapevolezza dell’importanza strategica che il Direttore Tecnico rivestirà per lo sviluppo, il coordinamento e la valorizzazione del patrimonio tecnico arbitrale nazionale.

Il profilo di Messina rappresenta una sintesi di esperienza internazionale, competenza tecnica e profonda conoscenza del sistema arbitrale italiano, maturate nel corso di una carriera che lo ha visto protagonista ai massimi livelli.

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Fonte: AIA

Con questa scelta, il Comitato Nazionale conferma la volontà di affidare la nuova struttura tecnica associativa a una figura di assoluto prestigio, capace di accompagnare l’Associazione Italiana Arbitri nelle sfide future, garantendo continuità, competenza e una visione orientata alla crescita tecnica dell’intero movimento arbitrale. Negli ultimi anni Messina ha guidato le commissioni arbitrali delle Federazioni di Cipro e Serbia.

(AIA)

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