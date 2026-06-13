UFFICIALE – AIA, l’ex arbitro Messina è il nuovo Direttore Tecnico

Il Comitato Nazionale dell'AIA ha individuato in Domenico Messina il nuovo Direttore Tecnico: il comunicato

Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla recente riforma associativa e in attuazione dell’art. 10-bis del Regolamento Associativo, ha individuato in Domenico Messina il nuovo Direttore Tecnico dell’AIA.

Tale attività si inserisce nel percorso di rinnovamento organizzativo dell’Associazione e consentirà di garantire il tempestivo avvio delle attività attribuite alla nuova figura tecnica a partire dal 1° luglio 2026. L’individuazione di Domenico Messina è avvenuta con grande senso di responsabilità, nella consapevolezza dell’importanza strategica che il Direttore Tecnico rivestirà per lo sviluppo, il coordinamento e la valorizzazione del patrimonio tecnico arbitrale nazionale.