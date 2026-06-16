Calcio e Finanza ha fatto una stima sui ricavi dei diritti tv squadra per squadra e l'Interè prima in classifica: guadagnerà dai diritti tv quasi 82 mln di euro (81.98). La società nerazzurra è davanti a Milan e Napoli con i rossoneri sui quali pesano gli incassi da stadio: 71 milioni di euro è quanto percepirà il club rossonero, 67 mln di euro la cifra incassata dal Napoli terzo in questa speciale classifica del noto sito economico-sportivo.