Calcio e Finanza ha fatto una stima sui ricavi dei diritti tv squadra per squadra e l'Interè prima in classifica: guadagnerà dai diritti tv quasi 82 mln di euro (81.98). La società nerazzurra è davanti a Milan e Napoli con i rossoneri sui quali pesano gli incassi da stadio: 71 milioni di euro è quanto percepirà il club rossonero, 67 mln di euro la cifra incassata dal Napoli terzo in questa speciale classifica del noto sito economico-sportivo.
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Serie A 25/26, ricavi diritti tv: Inter unica sopra gli 80 mln. Milan lontano 10 mln, Juve quasi 20
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Alla Roma 64.5 mln di euro, Juve quinta con 63 mln di ricavi dai diritti televisivi. Complessivamente, la Serie A per la passata stagione distribuirà 897 milioni di euro netti ai club. Verranno distribuiti secondo questi criteri:
Questa la classifica dei ricavi nel dettaglio di Calcio e Finanza (dati in mln di euro):
Inter 81,98 mln
Milan 71,56
Napoli 67,02
Roma 64,53
Juventus 63,30
Lazio 51,69
Atalanta 47,00
Bologna 43,61
Fiorentina 41,50
Como 38,65
Torino 38,49
Genoa 37,73
Udinese 34,91
Lecce 32,89
Verona 31,54
Cagliari 30,40
Sassuolo 30,01
Parma 29,84
Cremonese 25,80
Pisa 24,55
Totale Serie A: 887,00 mln.
All'Inter andranno dunque quasi 82 mln e nel dettaglio questa cifra deriva da:
22.18 mln e la cifra uguale per tutti i club della Serie A;
9.70 mln derivano dalla percentuale di ascolti fatta registrare durante le partite;
15.48 mln è legato agli spettatori allo stadio;
0.63 mln per la valorizzazione dei giovani in campo;
3.55 mln derivano dai risultati storici;
12.89 mln legati ai risultati degli ultimi cinque campionati;
15.47 mln legati alla classifica finale del campionato;
2.08 mln legati alla media punti.
"I primi 4 club ricevono poco più di 285 milioni di euro complessivi (pari a circa il 32% del totale), mentre le ultime 5 squadre sommate superano di poco i 140 milioni di euro", conclude il sito.
(Fonte: Calcio e Finanza)
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