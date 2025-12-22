La decisione arrivata nella giornata di oggi mette fine all'ipotesi su cui le parti coinvolte lavoravano da tempo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 22 dicembre - 17:12

Milan-Como non si giocherà a Perth. La lunga telenovela sul match di Serie A in programma a febbraio è arrivata al termine proprio oggi. Con un colpo di scena importante, considerando il vento che spirava negli ultimi giorni. Niente trasferta in Australia, dunque, per il calcio italiano. Come mai? La Lega Serie A e il Governo australiano hanno spiegato le motivazioni di questa decisione in una nota congiunta. Si legge infatti:

"I piani per ospitare a Perth la prima partita di un Campionato europeo mai giocata fuori dai confini nazionali sono stati annullati di comune accordo.

• La decisione è stata presa a causa di sopraggiunte sanzioni calcistiche e condizioni onerose.

• L'offerta ha generato oltre 280 milioni di dollari in esposizione mediatica globale per il Western Australia.

I piani per ospitare a Perth la prima partita ufficiale di un Campionato europeo fuori dai confini nazionali sono annullati, in seguito all'accordo condiviso tra la Lega Calcio Serie A e il governo del Western Australia.

Entrambe le parti hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto al di fuori del loro controllo.

La partita proposta sarebbe stata la prima volta in cui una gara di Campionato europeo di alto livello, valevole per l'assegnazione di punti, sarebbe stata giocata al di fuori dei confini nazionali, rappresentando un'opportunità unica per la Western Australia di scrivere la storia del calcio internazionale.

La proposta era stata approvata da tutte e 20 le Società della Lega Calcio Serie A, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dall'Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA). Tuttavia, le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari per il governo della Western Australia e per la Lega Calcio Serie A.

Il Governo e la Lega Calcio Serie A hanno esplorato ogni opzione praticabile per portare lo storico incontro nell'Australia Occidentale. L'analisi della candidatura di Perth rivela che, da aprile, ha già generato oltre 280 milioni di dollari in termini di visibilità mediatica globale, con la città australiana ampiamente discussa dai principali media internazionali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia, Indonesia e Francia. Il Cook Government rimane impegnato ad assicurarsi importanti eventi internazionali che apportino un ritorno economico allo Stato, contribuendo a diversificare l'economia e a promuovere i settori del turismo e dell'ospitalità nell'Australia Occidentale".