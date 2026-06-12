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UFFICIALE – Torino, la decisione su D’Aversa: è addio, il comunicato

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Il club granata ha annunciato la separazione dal tecnico, che ha conquistato la salvezza nell'ultimo campionato: pronto Abate
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il Torino del presidente Urbano Cairo saluta Roberto D’Aversa. Dopo la salvezza conquistata, il club granata ha ufficializzato la decisione di separarsi dal tecnico con un comunicato ufficiale.

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Getty Images

“Il Torino Football Club e Roberto D’Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro. La Società saluta D’Aversa e tutti i suoi collaboratori augurando il meglio nel proseguimento della loro carriera".

Al suo posto è pronto Ignazio Abate, proprio a sbarcare all’ombra della Mole dopo l’esperienza positiva alla guida della Juve Stabia in Serie B.

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