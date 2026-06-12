UFFICIALE – Torino, la decisione su D’Aversa: è addio, il comunicato

Il club granata ha annunciato la separazione dal tecnico, che ha conquistato la salvezza nell'ultimo campionato: pronto Abate

“Il Torino Football Club e Roberto D’Aversa non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Il Presidente Urbano Cairo ancora una volta desidera ringraziare Roberto D’Aversa e il suo staff per l’impegno, il temperamento e per la qualità del lavoro svolto in questi mesi alla guida del Toro. La Società saluta D’Aversa e tutti i suoi collaboratori augurando il meglio nel proseguimento della loro carriera".