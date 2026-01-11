Grazie ad un autogol di Nelsson al 79', la Lazio batte il Verona al Bentegodi e interrompe la striscia negativa di quattro partite senza successo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Autogol di Nelsson nel finale, la Lazio batte il Verona al Bentegodi
serie a
Autogol di Nelsson nel finale, la Lazio batte il Verona al Bentegodi
La Lazio batte il Verona al Bentegodi e interrompe la striscia negativa di quattro partite senza successo
Partita molto equilibrata e decisa da uno sfortunato autogol dell'ex Roma Nelsson, sul tentativo di Lazzari. Nel finale il Verona protesta anche per un presunto fallo di Provedel su Valentini in area di rigore ma l'arbitro Guida e il VAR non segnalano nulla di irregolare.
La Lazio vince e sale a 28 punti in classifica, restando comunque lontana dalla zona Europa, visto che il Como sesto è a +6 con una partita in meno rispetto ai biancocelesti. Decima sconfitta in campionato per il Verona, che resta ultimo a quota 13 in compagnia del Pisa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA