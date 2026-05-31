La risposta di Cristian Stellini al belga dopo le frasi di qualche giorno fa al termine di una tribolata stagione per lui

Daniele Vitiello Redattore/inviato 31 maggio - 19:59

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'addio al Napoli di Antonio Conte non è di certo passato inosservato. Anche dall'interno, considerando le dichiarazioni di De Bruyne sul suo ormai ex allenatore. "Non ho mai potuto giocare veramente nel mio ruolo. Se sono contento che Conte vada via? Sì. Secondo me non doveva restare", aveva detto il belga.

Un'accusa che ha scatenato la replica di Stellini, storico vice del tecnico leccese. "Se devono arrivare giocatori di questa esperienza, che almeno servano ai giovani come esempio di entusiasmo e gioia di vivere una piazza come Napoli. Lui non mi ha trasmesso né gioia né entusiasmo, gli auguro in futuro di vivere esperienze più simili a ciò che vuole lui magari già in Nazionale con Garcia", le parole riportate dal Corriere dello Sport.

“Forse ha poco senso che a Napoli arrivino giocatori che hanno 33 anni con un passato importante e che pensano all’estetica piuttosto che al risultato di una stagione", ha aggiunto.

Forte poi il paragone con Modric fatto da Stellini: "Sono rimasto molto colpito nella passata stagione di come si è inserito al Milan, guidando i compagni con leadership ed entusiasmo pur giocando in una squadra che ha espresso un calcio molto pragmatico, ottenendo buonissimi risultati e senza mai dare giudizi su dirigenza ed allenatore. Essere professionisti significa anche essere in grado di capire cosa serve che tu faccia per rendere l’ambiente in cui lavori il migliore possibile dando l’esempio!”.