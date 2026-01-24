«Ho la sensazione che l'Inter non abbia troppi problemi in attacco con quei quattro susanelli da 50 gol in 22 partite. Semmai qualcosina dietro e in mezzo e allora si capisce l'interesse estivo per Koné ». Così Ivan Zazzaroni su Instagram ha commentato l'ultima vittoria della squadra nerazzurra in campionato, quella contro il Pisa.

«Ausilio e Chivu dovrebbero aprire una sottoscrizione per cercare di proteggere la salute di Dimarco, l'attaccante in senso lato più forte del campionato», ha aggiunto poi sul protagonista assoluto della sfida con il Pisa e non solo. Miglior in campo contro la formazione di Gilardino, Dimash è entrato dalla panchina e ha sfornato due assist (quello del pari di Lautaro e quello per Bonny) e un gol, segnato all'82esimo.