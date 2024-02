Inter Women, Guarino: “Poule scudetto servirà per alzare il livello”

«Quest'anno purtroppo più di una volta ci siamo trovate in questa situazione, non possiamo iniziare le gare lasciando il vantaggio alle avversarie: dobbiamo lavorare su questo. Potevamo fare qualcosa in più nella regular season perché tante gare ai punti si potevano vincere, abbiamo commesso degli errori che abbiamo pagato caro. La Poule Scudetto vuol dire per noi misurarci con le migliori del campionato e se vogliamo alzare il nostro livello dobbiamo cercare di fare bene», ha concluso Rita Guarino.