È partito il countdown per l'inizio della nuova stagione dell'Inter Women. La squadra di Gianpiero Piovani, in ritiro a Spiazzo fino all'11 agosto, sta continuando la preparazione in vista della sfida amichevole contro il Parma, in programma sabato 10 agosto alle ore 16. Michela Cambiaghi ha commentato il lavoro delle nerazzurre di queste settimane.