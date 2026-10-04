David Sassarini, allenatore dell'Inter-Women, ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro il Como Women per due a zero. Â«Quella di oggi Ã¨ una vittoria molto importante, stiamo giocando bene e la cosa che stiamo facendo davvero bene preparando le partite, anche con poco tempo, Ã¨ che siamo in grado di riconoscere le situazioni di campo nel corso della partitaÂ», ha detto.

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«Questo Ã¨ uno degli aspetti principali di una squadra forte: anche se siamo stanchi continuiamo a spingere, Ã¨ li che si vede la squadra forte che ha voglia di vincere, Ã¨ la cosa che mi rende piÃ¹ felice. La squadra si impegna e tutte si fanno trovare pronte, Ã¨ il valore aggiunto che abbiamo. Oggi abbiamo affrontato una delle migliori squadre che ho visto fino ad ora, possono tranquillamente arrivare tra le prime cinque, e questo dÃ ancora piÃ¹ valore al nostro lavoroÂ», ha aggiunto il tecnico.

Â«Crediamo nelle nostre idee, ci alleniamo tutti i giorni per questo e cerchiamo di capire che siamo una squadra forte. Arriviamo bene alla sosta e le ragazze si sono meritate del riposo: dalla prossima settimana riprenderemo a preparare la prossima partita con la solita intensitÃ e con la solita attenzione. La veritÃ Ã¨ che ci stiamo abituando a giocare ogni tre giorni, una situazione che non ci spaventa, dobbiamo continuare su questa squadra con un'idea chiara di cosa dobbiamo fare in tutte le zone del campoÂ», ha concluso il tecnico nerazzurro.

(Fonte: inter.it)