Seconda vittoria in campionato per le ragazze nerazzurre che hanno segnato finora quattro gol senza subirne neanche uno

Eva A. Provenzano
VIDEO FCIN1908 Inter Women, Bugeja (1)

VIDEO FCIN1908 / Inter Women, Bugeja: "Un gol all'esordio in CL con l'Inter non l'avrei mai sognato"

"Due vittorie su due, quattro gol fatti e zero subiti, una prestazione di grande carattere e qualità dopo l'impegno in Champions League contro l'Austria Wien. L'Inter Women continua il suo grande inizio di stagione trovando il secondo successo di fila in campionato, uno 0-2 al Mino Favini di Meda contro il Como Women, siglato dalle reti di Vilhjálmsdóttir su rigore e di Bugeja". Il sito ufficiale dell'Inter racconta così la partita della squadra di Sassarini contro il Como.

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"Una prestazione di livello assoluto delle nerazzurre, propositive e organizzate, determinate nel cercare la vittoria trovando due reti in un secondo tempo di grande intensità. Tra i due gol c'è anche un rigore sbagliato da Vilhjálmsdóttir e un palo colpito da Bugeja, a dimostrare la produzione offensiva delle ragazze di Sassarini, che salgono a quota sei punti in classifica e chiudono nel modo migliore il primo ciclo di impegni che precede la sosta per le Nazionali", aggiunge il club nerazzurro sulla partita.

Haley Bugeja (1)

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Il tabellino

Como Women (3-5-2): 22 Gilardi; 2 Marcussen, 5 Howard, 3 Ronan; 77 Borbye, 17 Vigliucci (11 Bersiha 77'), 20 Simonetti (16 Moretti 89'), 13 Nesbeth, 6 Bergersen; 12 A. Nielsen (10 Chidiac 89'), 9 Bernardi (27 Zamboni 77'). A disposizione: 30 Ruma, 32 Babb, 4 Saga, 8 Hubaut, 19 Serra, 21 Viesti, 24 Bianchi. Allenatore: Paolo Tramezzani

INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 4 Van Diemen (33 Bartoli 53'), 24 Milinković, 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna; 6 Santi, 8 Vilhjálmsdóttir (29 Giudici 89'), 20 Detruyer (17 Payne 53'); 26 Raphino (36 Cambiaghi 81'), 9 Polli (7 Bugeja 53'). A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 2 Kullberg, 16 Tomašević, 22 Schough, 46 Bressan. Allenatore: David Sassarini

Ammonite: 35' Gilardi (C)

Recuperi: 2', 10'

Arbitro: Costa Assistenti: D'Andria - Cattaneo IV Ufficiale: Laugelli Operatore FVS: Chimento

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