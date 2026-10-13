Non è titolare anche se qualcuno pensava ad un lancio dal primo minuto nella seconda sfida di Champions League. Aleksander Stankovic non gioca dal primo minuto contro il Bruges, andrà in panchina, ma per lui è comunque una sfida speciale contro la squadra che lo ha valorizzato, il club dal quale l'Inter lo ha riacquistato questa estate.

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Il club milanese ha pubblicato un momento particolare per il giocatore nerazzurro, quello che c'è stato prima della partita: si è avvicinato alla panchina avversaria ed è andato a salutare i suoi ex compagni, tra tutti Tresoldi. I due sono molto amici. "Ha un solo difetto", ha raccontato qualche tempo fa il giocatore del club belga a proposito di Stankovic. Nicolò tifa Milan. E Ale lo sa: agli amici veri si perdona anche la fede sbagliata.