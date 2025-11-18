Lele Adani ha commentato in diretta il match tra Italia e Norvegia. Le due squadre si sono affrontate sotto una pioggia torrenziale a San Siro. E proprio a San Siro gli Azzurri sono passati in vantaggio con uno splendido gol di Francesco Pio Esposito. Purtroppo il gol del nerazzurro non è stato sufficiente e gli Azzurri hanno perso subendo quattro reti.