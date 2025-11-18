Lele Adani ha commentato in diretta il match tra Italia e Norvegia. Le due squadre si sono affrontate sotto una pioggia torrenziale a San Siro. E proprio a San Siro gli Azzurri sono passati in vantaggio con uno splendido gol di Francesco Pio Esposito. Purtroppo il gol del nerazzurro non è stato sufficiente e gli Azzurri hanno perso subendo quattro reti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Adani riaccende la polemica con Caressa in diretta: “Qualcuno forse ha capito che…”
social
Adani riaccende la polemica con Caressa in diretta: “Qualcuno forse ha capito che…”
Il riferimento polemico è per Fabio Caressa
Adani punge Caressa—
Il telecronista e commentatore della Rai ha analizzato la sconfitta dell'Italia, riconoscendo i meriti delle Norvegia. E proprio sul tema Adani ha volutamente punto Fabio Caressa in diretta, con una considerazione. Ai telespettatori collegati non è passata inosservata la frecciata lanciata dall'ex giocatore all'indirizzo di Fabio Caressa: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO.
© RIPRODUZIONE RISERVATA