Maurizio Pistocchi ha commentato le frasi pronunciate dal presidente dell'Inter, Beppe Marotta, a proposito della scelta di prendere Cristian Chivu. "Io mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Cristian. L’abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c’è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava Mourinho, che con tutto il rispetto... Se non avessi avuto coraggio mi sarei pentito", ha ribadito giorni fa Marotta, ospite all'executive master "Management dello Sport" organizzato dalla Rcs Academy Business School.
Pistocchi commenta le frasi di Marotta: “Esaltazione Chivu? Se erano così sicuri perché…”
Il dibattito social tra il giornalista sportivo e i tifosi sulle frasi del presidente dell'Inter
Confronto tra Pistocchi e i tifosi—
Il giornalista sportivo ha commentato con una punta polemica le dichiarazioni del presidente dell'Inter, Beppe Marotta. Molti tifosi hanno voluto ribattere a Maurizio Pistocchi, sul tema della scelta di puntare su un profilo giovane come quello di Cristian Chivu: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il giornalista sportivo ha un appunto da fare al presidente dell'Inter, che riguarda le scelte estive.
