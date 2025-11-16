Maurizio Pistocchi ha commentato le frasi pronunciate dal presidente dell'Inter, Beppe Marotta, a proposito della scelta di prendere Cristian Chivu. "Io mi meraviglio che le persone si siano sorprese della bravura di Cristian. L’abbiamo scelto perché rappresenta valori importanti, c’è stato il coraggio di andare controcorrente anche a livello mediatico. Qualcuno addirittura evocava Mourinho, che con tutto il rispetto... Se non avessi avuto coraggio mi sarei pentito", ha ribadito giorni fa Marotta, ospite all'executive master "Management dello Sport" organizzato dalla Rcs Academy Business School.