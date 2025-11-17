Nicolò Rovella, fermo ai box dallo scorso settembre, sarà costretto ad operarsi per risolvere i problemi di pubalgia.
social
Lazio, ancora problemi per Rovella: “Operazione necessaria dopo che…”
A confermalo è lo stesso calciatore della Lazio che, attraverso una storia sui propri canali social, ha spiegato di essere "costretto ad operami. Dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero.
Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente, purtroppo però il dolore é tornato e, a questo punto, diventa necessaria l'operazione", prosegue il mediano che, quasi certamente, non riuscirà a tornare in campo prima del nuovo. Rovella, infine, sottolinea di stare già "facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA