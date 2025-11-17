FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Lazio, ancora problemi per Rovella: “Operazione necessaria dopo che…”

social

Lazio, ancora problemi per Rovella: “Operazione necessaria dopo che…”

Lazio, ancora problemi per Rovella: “Operazione necessaria dopo che…” - immagine 1
"Dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico", dice Rovella
Matteo Pifferi Redattore 

Nicolò Rovella, fermo ai box dallo scorso settembre, sarà costretto ad operarsi per risolvere i problemi di pubalgia.

Lazio, ancora problemi per Rovella: “Operazione necessaria dopo che…”- immagine 2
Screen Skysport

A confermalo è lo stesso calciatore della Lazio che, attraverso una storia sui propri canali social, ha spiegato di essere "costretto ad operami. Dopo Sassuolo e il derby, dove ho giocato in condizioni critiche e stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero.

Lazio, ancora problemi per Rovella: “Operazione necessaria dopo che…”- immagine 3
Getty Images

Sembrava aver funzionato, sono rientrato in campo per allenarmi duramente, purtroppo però il dolore é tornato e, a questo punto, diventa necessaria l'operazione", prosegue il mediano che, quasi certamente, non riuscirà a tornare in campo prima del nuovo. Rovella, infine, sottolinea di stare già "facendo già il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e questa tifoseria che amo".

Leggi anche
Pistocchi commenta le frasi di Marotta: “Esaltazione Chivu? Se erano così sicuri...
“Chi scegli tra Ronaldo e Van Basten?” Ancelotti in crisi: ecco la sua decisione finale

© RIPRODUZIONE RISERVATA