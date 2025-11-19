“Solo l’umorismo legato al momento richiama ciò che era stato detto il giorno prima in conferenza stampa. Perché io non vado a sminuire Haaland davanti a Pio. Io richiamo esattamente ciò che ha detto Erling Haaland in conferenza pre partita. Ha detto il giorno prima: “Chi è Pio Esposito? Non lo conosco. Questo probabilmente mi tornerà contro”. Invidiosi, eravate attenti o disattenti il giorno prima? Perché se siete attenti potete rispondere, se non siete attenti sprecate del tempo perché lì la mia sottolineatura. Ha detto “non lo conosco ma probabilmente questo mi tornerà contro contro ma se gioca nell’Inter e nella Nazionale significa che ha un valore” esattamente dopo 10 minuti fa gol Pio Esposito: “Erling adesso l’hai conosciuto Pio?”. Capite che funziona? Perché è proprio quello il punto: nessuno avrebbe tolto qualcosa Haaland che ha fatto prima di ieri due gol a partita, 14 goal in 7. Ueri si è confermato per rimanere in media e ne ha fatto altri due, 16 gol in 8. Ma è Pio da celebrare perché il miglior 9 al mondo in conferenza lo ha chiamato dicendo: “Mi verrà contro quello che dico”.