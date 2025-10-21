Tavolo acceso alla Domenica Sportiva per l'episodio che sta facendo discutere da giorni: il rigore per il Milan

Paolo Bergonzi, nell'angolo della Domenica Sportiva dedicato alla moviola, ha criticato duramente la decisione di concedere il rigore al Milan per un contatto tra Parisi e Gimenez. "Per me questo non è mai calcio di rigore. Come può intervenire il Var in una situazione del genere?", ha tuonato l'ex direttore di gara negli studi della Rai.

La frecciata di Adani

Lele Adani ha commentato l'episodio da moviola definendo Abisso e Marinelli mediocri. Il primo per aver chiamato il Var, non rispettando il protocollo. Il secondo per aver visto, giudicato l'episodio e poi aver cambiato idea. L'opinionista ha un parere forte su questo genere di rigori assegnati: Adani ha illustrato la sua teoria che giudica con severità il rigore concesso in Milan-Fiorentina ed episodi da moviola simili.