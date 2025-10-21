Il Profeta Hernanes, un passato alla Lazio e all'Inter, ha commentato la vittoria dei nerazzurri di Cristian Chivu contro la Roma di Gasperini nel post partita di Dazn. L'ex giocatore ha analizzato la prestazione delle due squadre, abbandonandosi ad un giudizio carico di gioia per la vittoria dell'Inter. Un commento specifico ha irritato profondamente i tifosi giallorossi, che hanno dato vita ad una contestazione social.