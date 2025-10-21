Il Profeta Hernanes, un passato alla Lazio e all'Inter, ha commentato la vittoria dei nerazzurri di Cristian Chivu contro la Roma di Gasperini nel post partita di Dazn. L'ex giocatore ha analizzato la prestazione delle due squadre, abbandonandosi ad un giudizio carico di gioia per la vittoria dell'Inter. Un commento specifico ha irritato profondamente i tifosi giallorossi, che hanno dato vita ad una contestazione social.
Hernanes incredulo dopo la contestazione dei tifosi della Roma: "Dai ragazzi, si vede che…"
In risposta alle critiche die tifosi giallorossi
Le scuse di Hernanes—
L'ex giocatore di Lazio e Inter non ha nascosto di essere rimasto sorpreso dalla reazione dei tifosi della Roma. Il Profeta ha però deciso di esporsi e mandare un messaggio ai giallorossi: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Nel messaggio Hernanes ha affrontato la questione di petto, argomentando le dichiarazioni in un video pubblicato sul suo profilo social.
