I tifosi contestano l’analisi di Longhi sull’Inter “in agonia” a Roma: “Ha respirato solo…”

I tifosi contestano l’analisi di Longhi sull’Inter “in agonia” a Roma: “Ha respirato solo…” - immagine 1
Il confronto social tra tifosi e il giornalista sportivo
Redazione1908

 

Della vittoria dell'Inter contro la Roma ha parlato anche il giornalista sportivo Bruno Longhi. Ecco come ha analizzato la prestazione dei nerazzurri di Chivu contro i giallorossi del Gasp: "L’⁦Inter vince all’Olimpico (1-0) nonostante il secondo tempo in agonia e infila la sesta vittoria consecutiva. La ⁦Roma gioca un grande secondo tempo ma non raggiunge il pari che avrebbe meritato. Bonny fa gol e Mkhitaryan gioca per dodici".

Tifosi in disaccordo

—  

Molti tifosi hanno contestato il termine utilizzato dal giornalista sportivo, che ha definito i nerazzurri in agonia. Quel termine ha indispettito i tifosi, dando vita ad un confronto sui social: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Longhi ha ribadito il concetto, adducendo le motivazioni di questa analisi, che a molti è parsa severa.

