Della vittoria dell'Inter contro la Roma ha parlato anche il giornalista sportivo Bruno Longhi. Ecco come ha analizzato la prestazione dei nerazzurri di Chivu contro i giallorossi del Gasp: "L’⁦Inter vince all’Olimpico (1-0) nonostante il secondo tempo in agonia e infila la sesta vittoria consecutiva. La ⁦Roma gioca un grande secondo tempo ma non raggiunge il pari che avrebbe meritato. Bonny fa gol e Mkhitaryan gioca per dodici".