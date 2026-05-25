Lele Adani ricorda alla Nuova Domenica Sportiva la sua teoria preferita: "La via del gioco è quello che produce il merito, se tu giochi hai più possibilità di raggiungere la vittoria. Se non giochi, speculi, galleggi sul tirare avanti e ti appoggi su un paese pieno di venditori di fumo e racconta a una popolazione molto calciofilo che vede che basta vincere, ora è arrivata la resa dei conti. Quella che io chiamo padre tempo che opera in silenzio". E la resa dei conti è arrivata anche per un tifoso che gli aveva chiesto, a febbraio, di inoltrare un messaggio non esattamente pacato ad Antonio Cassano: CONTINUA A LEGGERE.