Ag. Chivu: “Il rinnovo è un traguardo speciale. Dietro questo risultato c’è…”

L'Inter e Cristian Chivu insieme fino al 2028. Il tecnico nerazzurro ha firmato il rinnovo, l'ufficialità è arrivata da pochi minuti. Su Instagram l'agente del tecnico, Pietro Chiodi , ha commentato con soddisfazione il rinnovo. "Oggi abbiamo raggiunto un traguardo speciale: il rinnovo di Cristian Chivu con l’Inter. È un momento che mi riempie di orgoglio ed emozione, soprattutto perché arriva al termine di una stagione straordinaria, culminata con la vittoria del campionato e della Coppa Italia".

"Dietro questo risultato c’è un percorso lungo, fatto di anni di lavoro, sacrifici, sfide condivise e tanti momenti vissuti insieme. Anni che hanno costruito non solo un rapporto professionale solido e di grande fiducia, ma qualcosa di ancora più prezioso. La soddisfazione per questo rinnovo è enorme, ma ciò che mi emoziona maggiormente, guardandomi indietro, è il rapporto d’amicizia che si è consolidato nel tempo. Perché i successi passano, i trofei restano nella storia, ma i legami autentici sono ciò che dà davvero valore a ogni percorso. Grazie Cristian per la fiducia, per il cammino condiviso e per tutto quello che ancora ci aspetta".