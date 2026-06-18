L'Inter e Cristian Chivu insieme fino al 2028. Il tecnico nerazzurro ha firmato il rinnovo, l'ufficialità è arrivata da pochi minuti. Su Instagram l'agente del tecnico, Pietro Chiodi, ha commentato con soddisfazione il rinnovo. "Oggi abbiamo raggiunto un traguardo speciale: il rinnovo di Cristian Chivu con l’Inter. È un momento che mi riempie di orgoglio ed emozione, soprattutto perché arriva al termine di una stagione straordinaria, culminata con la vittoria del campionato e della Coppa Italia".
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fcinter1908 social Ag. Chivu: “Il rinnovo è un traguardo speciale. Dietro questo risultato c’è…”
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Ag. Chivu: “Il rinnovo è un traguardo speciale. Dietro questo risultato c’è…”
Su Instagram l'agente del tecnico, Pietro Chiodi, ha commentato con soddisfazione il rinnovo
"Dietro questo risultato c’è un percorso lungo, fatto di anni di lavoro, sacrifici, sfide condivise e tanti momenti vissuti insieme. Anni che hanno costruito non solo un rapporto professionale solido e di grande fiducia, ma qualcosa di ancora più prezioso. La soddisfazione per questo rinnovo è enorme, ma ciò che mi emoziona maggiormente, guardandomi indietro, è il rapporto d’amicizia che si è consolidato nel tempo. Perché i successi passano, i trofei restano nella storia, ma i legami autentici sono ciò che dà davvero valore a ogni percorso. Grazie Cristian per la fiducia, per il cammino condiviso e per tutto quello che ancora ci aspetta".
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