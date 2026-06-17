Nessun riferimento chiaro, ma un messaggio diretto ad amici che forse non sono più amici. Una nuova massima arriva dalle storie di Instagram dell'ex attaccante di Juve, Milan e Inter, Christian Vieri. Un messaggio pesante, senza destinatario ma che si presta a diverse interpretazioni: CONTINUA A LEGGERE
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fcinter1908 social Vieri, ma con chi ce l’hai? “Se un amico ti dice sei grande ti sta…”
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Vieri, ma con chi ce l’hai? “Se un amico ti dice sei grande ti sta…”
La riflessione dell'ex calciatore sul valore dell'amicizia in una storia su Instagram. Ma per chi era il messaggio dell'ex nerazzurro?
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