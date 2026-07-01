Le parole di Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Juventus, non sono piaciute al procuratore di Michele Di Gregorio. In queste ore il dirigente bianconero è intervenuto sulle priorità del club sul mercato con un focus importante sul portiere: "Ne parliamo già da tempo. È un discorso che va fatto nelle valutazioni complessive. Dibu Martinez? Non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri che ci interessano. Vediamo un po'. Sicuramente è un ruolo in cui a noi interessa molto trovare una soluzione giusta". A queste parole il procuratore di Di Gregorio ha deciso di rispondere con un attacco molto duro: CONTINUA A LEGGERE.