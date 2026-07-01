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fcinter1908 social Sabatini si espone su Bastoni: “Questa sì che è gogna mediatica se trasformiamo…”
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Sabatini si espone su Bastoni: “Questa sì che è gogna mediatica se trasformiamo…”
Il pensiero del giornalista sportivo sull'inchiesta che tocca il difensore dell'Inter
Sandro Sabatini ha esposto il suo pensiero in merito all'inchiesta che ha toccato Alessandro Bastoni e che porta un'accusa molto grave, quella di prostituzione minorile. L'avvocato Salvatore Scuto, legale di Alessandro Bastoni, ha già rilasciato alcune dichiarazioni molto chiare in merito: "Escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con delle minorenni". Ecco cosa ne pensa Sandro Sabatini: CONTINUA A LEGGERE.
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