Sandro Sabatini ha esposto il suo pensiero in merito all'inchiesta che ha toccato Alessandro Bastoni e che porta un'accusa molto grave, quella di prostituzione minorile. L'avvocato Salvatore Scuto, legale di Alessandro Bastoni, ha già rilasciato alcune dichiarazioni molto chiare in merito: "Escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con delle minorenni". Ecco cosa ne pensa Sandro Sabatini: CONTINUA A LEGGERE.